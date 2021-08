Real Madrid - Mercato : Varane officialisé demain à Manchester United ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Raphaël Varane officialisé dès demain ? Selon les informations de Manchester Evening News, le défenseur central français aurait rejoint le centre d’entrainement de Manchester United pour passer sa visite médicale.

Alors qu’il est arrivé jeudi dernier en Angleterre, Raphael Varane a du effectuer une quarantaine à cause du Covid. Toujours selon Manchester Evening News, le champion du Monde 2018 devrait être officialisé ce mercredi avant d’être présenté à la presse dans l’après-midi. Ole Gunnar Solskjaer a laissé entendre que le Français devrait être dans le groupe pour affronter le Leeds de Marcelo Bielsa, en première journée de championnat.

