Real Madrid : Florentino Pérez furax après City et prêt à ouvrir les vannes au Mercato ?

Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

« Il était très en colère par ce que l’équipe a montré hier soir, a affirmé Josep Pedrerol hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Il n’avait pas encore parlé aux joueurs mais on sent que l’été sera intense. » Le quotidien madrilène Marca va dans le même sens et affirme dans son édition du jour que Carlo Ancelotti, Florentino Pérez et José Angel Sanchez se verront bientôt ensemble pour évoquer les différents changements à envisager au cours du prochain mercato estival. Ceux-ci pourraient être profonds. « Le Real Madrid doit renforcer son effectif », a conclu Guti.

