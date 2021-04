Real Madrid, PSG – Mercato : un joueur madrilène est encore plus convoité que Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Les semaines passent et Sergio Ramos, en fin de contrat, n'a toujours pas prolongé au Real Madrid. A l'instar du PSG, de nombreux clubs caressent toujours l'espoir d'enrôler le capitaine de la Roja. Mais un autre joueur merengue est particulièrement conovité en la personne de Martin Odegaard.

Chelsea et Liverpool sur Odegaard

Prêté à Arsenal, le milieu norvégien (22 ans) flambe et les Gunners aimerait s'attacher définitivement ses services. Mais selon le Daily Mail, Liverpool et Chelsea sont aussi sur le coup. Le Real reste prioritaire sur le joueur, sous contrat jusqu'en juin 2023, et il devra trancher son avenir ces prochaines semaines.