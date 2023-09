Real Madrid : Ancelotti envoie un dernier scud sur Mbappé (PSG) et la fin du Mercato

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Rapidement lancé sur la dernière ligne droite du mercato estival, Carlo Ancelotti a répété le discours qu’il tient depuis de nombreuses semaines : le recrutement du Real Madrid est bouclé. « Le mercato ? On est satisfait. Il est terminé, a-t-il affirmé en conférence de presse. Mbappé ? Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas les miens. C’est un joueur du PSG et il faut le respecter. Notre équipe à nous est un mélange de qualité et de force. On a quelques problèmes mais l’équipe est bonne, elle peut jouer toutes les compétitions à fond. Elle change chaque année mais sa qualité reste très élevée. On peut remplacer Vinicius par Joselu, Brahim ou un milieu de terrain. On a pas besoin de forcément jouer avec trois attaquants. Gonzalo Garcia et Nico Paz seront par ailleurs dans l’équipe. »

Ancelotti prudent en C1

Interrogé ensuite sur le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions (Braga, Union Berlin et Naples), le coach du Real Madrid s’est dit plutôt prudent mais satisfait. « Naples a bien fait la surprise l’année dernière. Il faut respecter toutes les équipes », a-t-il conclu.

