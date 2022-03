Real Madrid : après le Clasico, Pérez a pris une décision radicale avec Ancelotti

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

« Une claque de celles qui font mal. » Voilà comment Marca a commenté en Une de son édition du jour la gifle (0-4) reçue par le Real Madrid lors du Clasico contre le FC Barcelone dimanche au Bernabeu, où les Merengue étaient toujours invaincus cette saison.

« C'est ma faute et je n'ai aucun problème à le dire, a martelé Carlo Ancelotti en conférence de presse. On a été méconnaissables. Barcelone a été meilleur que nous. Je suis désolé pour les fans. Tout s'est mal passé. En seconde mi-temps on a changé des choses mais ça n'a pas marché non plus. C'est dur parce que c'est un Clasico. On a perdu une bataille. Nous sommes très tristes mais nous avons toujours un avantage sur Séville. Il faut être calme et serein, récupérer les blessés. On n'a pas besoin de faire tout un drame avec ce match. »

Très déçu devant ce fiasco, notamment sur le plan tactique, Florentino Pérez s’attendait évidemment à autre chose de la part du coach italien. Cela ne devrait malgré tout pas avoir trop d’incidence sur sa pérennité au Real Madrid. Selon Marca, l’avenir d’Ancelotti au club dépendra de l’issue de la saison : s'il ramène au moins un trophée, rien ne devrait lui arriver. L’ancien entraîneur du PSG a encore un an de contrat et, pour le moment, personne n'a pensé à le résilier.

L’avenir d’Ancelotti au club dépendra de l’issue de la saison. S’il ramène au moins un trophée, rien ne devrait lui arriver. @marca @MadridXtra — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) March 21, 2022

Pour résumer Très déçu de la tournure du Clasico de dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Carlo Ancelotti a fait son mea culpa mais il ne devrait pas être inquiété au sujet de son avenir sur le banc merengue. À moins que...

Bastien Aubert

Rédacteur