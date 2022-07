Real Madrid : Benzema a donné un précieux conseil à Vinicius Junior

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Vinicius : "Benzema me dit toujours de tirer quand je ne peux pas passer. Être courageux. Notre relation est bonne."

Interrogé sur sa relation avec Karim Benzema, Vinicius a révélé que le français lui a donné un conseil : « Benzema me dit toujours de tirer quand je ne peux pas passer. Être courageux. Notre relation est bonne. »

Karim Benzema et Vinicius Junior forme un sacré duo d’attaque au Real Madrid. La saison dernière, les deux hommes ont porté leur équipe à la victoire en championnat mais également en Ligue des Champions. Pour cette saison, ils voudront continuer sur leur lancée et pour cela Benzema aide son jeune coéquipier.

Pour résumer

Cette saison, Vinicius Junior va tenter de continuer sur sa lancé. Pour être encore plus décisif, Karim Benzema lui a donné un conseil. Le buteur français a conseillé au jeune attaquant brésilien de tirer plus souvent au but.