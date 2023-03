Real Madrid : coup de théâtre pour la prolongation de Benzema, l’OL pleinement relancé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La dégringolade de Karim Benzema (35 ans) ne s’arrête plus. Après ses déboires avec Didier Deschamps en équipe de France, l’attaquant du Real Madrid a pris de plein fouet la défaite contre le FC Barcelone, dimanche au Camp Nou (1-2).

Pire, alors que sa prolongation semblait verrouillée, on apprend aujourd’hui que rien n’est fait et que la tendance n’est plus aussi limpide qu’il y a quelques semaines. « Il ne m'apparait plus aussi clair que Benzema va rester au Real Madrid, je perçois un silence préoccupant dans ce dossier », a affirmé Edu Aguirre hier dans l’émission El Chiringuito.

Le journaliste espagnol a été calmé par Josep Pedrerol... qui a joué sur ce flou devenu artistique pour relancer hier dans son émission les dires récents de Jean-Michel Aulas au sujet d’un retour de Benzema à l’OL ! Preuve que cette option serait désormais à l’ordre du jour ?