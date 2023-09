Real Madrid : coup de tonnerre pour l’avenir de Raul !

Coup de tonnerre pour l’avenir de Raul ! Alors qu’il figurait tout en haut de la liste des dirigeants de Villarreal pour prendre la succession de Quique Setien sur le banc du sous-marin jaune, le légendaire attaquant espagnol devrait finalement rester au Real Madrid pour entraîner le Castilla.

Selon Mario Cortegana, c’est finalement Pacheta qui a été choisi pour entraîner l’un des adversaires du Stade Rennais en Ligue Europa. « Raul était un candidat fort, mais sans rien de conclu et aucune décision n’avait été prise à 100% », a expliqué le journaliste pour The Athletic. L’émission El Chiringuito a confirmé la nomination à venir de Pacheta à Villarreal.

⚡️



Pacheta set to beat Raul to Villarreal job



As reported, Raul was a strong candidate, but with nothing closed + no decision 100% made @TheAthleticFC https://t.co/Y3M7JSQoPT