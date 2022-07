Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo revient hanter Florentino Perez

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Florentino Perez croyait en avoir fini avec ces bruits de couloir, mais c'était bien trop demander aux fans du Real Madrid. En tournée aux États-Unis pour des matches amicaux de préparation le Real s'est arrêté à Los Angeles dans les infrastructures de l'UCLA et le président Merengue a signé quelques autographes à une foule de Madridistas américains. Les supporters en ont profité pour lui faire une demande inattendue.

"Ramène Cristiano"

Les supporters de la casa Blanca présents sur place ont réclamé un retour de Cristiano Ronaldo à Florentino Perez. Le président n'a pas réagi mais cette première suggestion a ensuite lancé une vague dans cette même veine "Ramène Cristiano", "Ne le laisse pas aller à l'Atletico". La vidéo a été relayée par le média Madrilène As. On y entend également certains supporters lâcher "on veut la 15ème", il semblerait que pour Perez, Ramener une nouvelle ligue des Champions soit plus tentant que de ramener CR7.