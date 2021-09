Real Madrid : Eden Hazard prêt à profiter de la non-venue de Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le transfert avorté de Kylian Mbappé pourrait être une chance pour Eden Hazard. En effet, si le champion du monde était arrivé au Real Madrid, non seulement il aurait attiré l'attention médiatique sur lui mais il aurait aussi pu prendre la place du Belge. Conscient qu'il déçoit depuis son arrivée il y a deux ans, l'ancien Lillois a fait son mea culpa et promis de faire une grande saison.

« Les gens pensent que je suis toujours blessé. C'est la vérité. Mais si vous revoyez ma carrière, il n'y a pas un joueur qui depuis dix ans a joué autant de matchs que moi. Je fais ce que j'ai à faire. Je travaille quotidiennement avec le kiné, le préparateur physique au Real, on a fait un super boulot en début de saison. Pour le moment, ça se passe bien, mais je ne suis pas encore à 100% »

« Le Real Madrid a déjà dépensé beaucoup d'argent pour moi. Je veux le lui rendre. J'ai signé cinq ans. Les deux premières années ça ne s'est pas bien passé, mais je me dis que j'en ai encore trois autres pour prouver ma valeur. J'espère que ça va bien se passer, j'espère me lever le matin, aller à l'entraînement et me dire, je suis en parfaite santé, je me sens bien. »

Eden Hazard is ready to give back to Real Madrid 💪 pic.twitter.com/6cQmYV8dkg — Goal (@goal) September 1, 2021