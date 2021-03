Real Madrid, FC Barcelone : Cristiano Ronaldo veut revenir, un plan pour Messi… et Haaland !

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Marca : Cristiano Ronaldo se fait désirer

Très critiqué en Italie après la troisième élimination précoce de la Juventus Turin en Champions League, Cristiano Ronaldo aurait envie de retrouver le Real Madrid. Le champion portugais aurait réalisé qu'il avait commis une erreur en partant en 2018. Seulement, Marca explique que les Merengue ne font pas du quintuple Ballon d'Or une priorité. Mais ils pourraient se laisser tenter si jamais les pistes principales comme Kylian Mbappé venaient à lui échapper…

AS : Cristiano veut revenir

L'autre quotidien pro-Real Madrid surfe sur la même information. AS assure que les deux parties maintiennent le contact depuis des mois et qu'à un an de la fin de son contrat, la Juve verrait d'un bon œil le départ d'un joueur dont le salaire colossal pèse trop sur ses finances. Mais ce qui est vrai pour la Vieille Dame l'est aussi pour les Merengue…

📰 Cristiano quiere volver

📆 Nuestra portada de hoy, 13 de marzo pic.twitter.com/kEN32pKm2F — Diario AS (@diarioas) March 12, 2021

El Mundo Deportivo : un plan pour Messi

Les plans de Joan Laporta pour retenir son prodige ont filtré : le nouveau président du Barça va proposer à Lionel Messi un contrat longue durée qui le verra devenir ambassadeur du club une fois qu'il aura raccroché les crampons. Sportivement, il va rebâtir une équipe forte, avec Erling Haaland (Dortmund) et David Alaba (Bayern) en chefs de file plus des jeunes à très forts potentiels.