Real Madrid, FC Barcelone : Mbappé comble les Merengue, Depay se rapproche de Messi

Comme la plupart des quotidiens espagnols, Marca consacre sa Une à l'élimination de Rafael Nadal en demi-finales de Roland-Garros après un match homérique face à Novak Djokovic. Mais il relaye aussi l'interview de Kylian Mbappé à France Football dans laquelle le prodige s'interroge sur la suite à donner à sa carrière.

AS : Laporta continue sa purge

Le deuxième grand quotidien sportif pro-Real Madrid a fait un copier-coller de Marca : une place importante réservée à l'élimination de Nadal à Roland-Garros et un retour sur la phrase de Mbappé sur son avenir. Mais AS évoque également la purge de Joan Laporta au centre de formation du Barça. Le nouveau président vire un à un les éducateurs n'ayant pas la philosophie de Johan Cruyff chevillée au corps. Son but : relancer la Masia comme à l'époque de Xavi, Iniesta, Piqué, Messi, etc.

El Mundo Deportivo : Depay plus proche

Les Catalans d'EMD annoncent que malgré l'intérêt de la Juventus Turin et une meilleure proposition financière, Memphis Depay devrait bien s'engager avec le FC Barcelone, grâce notamment à la présence de Ronald Koeman.