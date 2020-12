Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : la chasse à Mohamed Salah (Liverpool) vraiment lancée ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Mohamed Salah au Real Madrid ou au FC Barcelone la saison prochaine, la presse espagnole y croit ce lundi. Les différents quotidiens reprennent les propos de Mohamed Aboutrika, ancien coéquipier de l'attaquant égyptien en sélection, qui a affirmé à beIN Sports que Salah n'était plus heureux à Liverpool. « Je l'ai appelé et il m'a parlé de sa situation à Liverpool, a confié Aboutrika. Il est déçu. Il n'est plus heureux la-bas. Il m'a expliqué les raisons mais c'est un secret. »

Et à Aboutrika (42 ans) d'ajouter : « Je pense que Liverpool peut le vendre cet été pour des raisons économiques. S'il jouait au Real ou au Barça, au niveau où il est depuis qu'il est à Liverpool, il aurait déjà gagné le Ballon d'Or. C'est normal qu'on parle de lui dans ces clubs là. » Et ça ne devrait pas s'arrêter !