Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : le dossier Haaland déjà bouclé ?

Demain soir, le Borussia Dortmund tentera de sauver sa saison face au RB Leipzig en finale de la Coupe d'Allemagne. Absent car blessé lors des derniers matches (dont le dernier, gagné 3-2 contre… Leipzig !), Erling Haaland a repris l'entraînement et pourrait être titularisé demain sur la pelouse de l'Olympiastadion de Berlin. Une énorme nouvelle pour le BvB, qui dépend énormément des buts de son cyborg norvégien aux statistiques encore meilleures que celles de Kylian Mbappé.

"J'ai été clair sur le fait qu'Erling jouerait pour nous la saison prochaine"

A l'instar de l'attaquant français du PSG, Erling Haaland est convoité par les plus grands clubs de la planète. On sait que son ancien joueur de père ainsi que son agent, Mino Raiola, ont fait une descente en Espagne il y a quelques semaines pour prendre la température auprès du FC Barcelone et du Real Madrid. On sait également que le Norvégien est un grand fan de Manchester City car son père y a joué et qu'il y a grandi, l'intérêt des champions d'Angleterre étant réciproque.

Malgré tout, il n'est pas certain du tout qu'Erling Haaland fasse ses valises cet été. En effet, ce mercredi, le patron du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a répété à Bild ce qu'il avait déjà déclaré le mois dernier : "J'ai été clair sur le fait qu'Erling jouerait pour nous la saison prochaine". Et ce n'est a priori pas une façon de faire monter les enchères car Dortmund aurait tout intérêt à vendre son phénomène cet été. En effet, une clause dans son contrat fait qu'il pourrait partir pour 75 M€ à l'été 2022, alors qu'il vaudrait presque le double aujourd'hui…