Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : le meilleur allié de la Liga dans le dossier Haaland se nomme... Mbappé !

Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le quotidien espagnol - et pro-Barça - Sport a fait un point sur le dossier Erling Haaland. Selon lui, rien n'a été signé entre le Norvégien et le Real Madrid lors du rendez-vous à Monaco. Tous les prétendants auraient encore leurs chances pour le recruter cet été mais certains auraient plus d'avance que d'autres. Ainsi, le PSG aurait deux principaux handicaps. Le premier, c'est le manque d'intérêt du géant de Dortmund pour la Ligue 1. Niveau challenge sportif, sa priorité, il y a mieux, notamment en Liga. Le second, c'est Kylian Mbappé !

En effet, ayant toujours l'espoir de prolonger le natif de Bondy, le PSG aurait demandé à Haaland de patienter et de rien signer. Ce qui laisse évidemment le champ libre au Real et au Barça pour avancer leurs pions. Tant que Mbappé laissera planer le doute sur son avenir, Paris sera en position de faiblesse dans la quête d'un successeur, ce qui est logique. Sport croit savoir que les dirigeants du PSG comptent mettre fin à ce feuilleton dans les prochains jours. Mais en attendant, c'est la concurrence qui en profite !

