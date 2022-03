Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : les deux clubs s’arrachent un nouveau prodige

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le FC Barcelone et le Real Madrid vont encore une fois être en concurrence pour un joueur. Après avoir été en concurrence pour l’arrivée d’Erling Haaland, un nouveau joueur a tapé dans l’œil des deux clubs pour l’été 2023.

Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain allemand, Florian Wirtz est sur les tablettes du Real Madrid et du FC Barcelone pour une arrivée à l’été 2023. Le Bayern Munich est également intéressé par ce jeune prodige.

🚨🎖| Real Madrid are following Florian Wirtz closely. It will be a topic in Summer 2023. Barcelona and Bayern are interested in the player too. @FabrizioRomano pic.twitter.com/S2lBqOOOZh