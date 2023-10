Real Madrid - Mercato : après le Barça, les Merengue déboulent aussi sur le nouveau Casemiro !

Comme révélé dimanche, le FC Barcelone est sur les rangs pour accueillir le prometteur ratisseur brésilien Gabriel Moscardo (Corinthians, 18 ans) et en faire le remplaçant de Sergio Busquets à la récupération mais le Barça est loin d’être seul sur les rangs pour accueillir le « nouveau Casemiro » du Brasileiro.

En effet, Ekrem Konur nous apprend que le Real Madrid, via son dirigeant brésilien Juni Calafat, mais également Chelsea, très implanté au Brésil depuis l’arrivée de BlueCo, le groupe américain de Todd Boehly, ont aussi des vues sur le dernier crack des Corinthians.

Sous contrat jusqu’en juillet 2026 avec les Corinthians, Gabriel Moscardo a encore une cote très modeste sur le marché (1,5 M€ selon Transfermarkt) mais celle-ci risque de rapidement exploser vu ses performances et les clubs intéressés…

