SPORT : « Pjanic est ici »

En Catalogne, on parle de l'arrivée de Miralem Pjanic, entérinée il y a plusieurs semaines et qui a pu faire sa première séance avec ses partenaires à la Ciudad Esportiva. Le média évoque aussi le projet de changement tactique vers un 4-2-3-1 de Ronald Koeman et le dégraissage délicat du Real Madrid concernant des joueurs comme Bale et James.

⚠ PJANIC YA ESTÁ AQUÍ



El jugador bosnio llegó a Barcelona, pasó el PCR y hoy se entrenará por primera vez en la Ciutat Esportiva

Mundo Deportivo : « Entrée et sorties »

Le Bosnien est aussi à l'affiche chez MD où on parle du plan dégraissage du Barça avec une masse salariale à faire baisser pour recruter et une douzaine de joueurs dans la charrette parmi lesquels Luis Suarez et Arturo Vidal. Il est aussi question des futures élections présidentielles au FCB qui pourraient se tenir les 20 et 21 mars prochain ainsi que de la polémique entre le Real Madrid et la Belgique autour du cas Eden Hazard.

Au Real Madrid, c'est déjà 2021

Marca : « Impulsion du PSG pour Camavinga »

Du côté de la presse pro-madrilène, on est déjà dans le futur. A l'été 2021 plus précisément avec le dossier Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans), qui sera prioritaire au Real Madrid. D'après Marca, le PSG est bien revenu sur le dossier et en fait une piste prioritaire. Affaire à suivre.

AS : « 2021 pour eux »

Même projection du côté d'AS, déjà tourné vers le Mercato 2021 très français du Real Madrid avec Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Kylian Mbappé (PSG) et Dayot Upamecano (RB Leizpig). « La crise permet au Real Madrid de maintenir en vie une stratégie de recrutement ».