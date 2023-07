Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : les Merengue sont passés à l'attaque pour Güler !

Grosse surprise, ce soir : selon Fabrizio Romano, le Real Madrid aurait formulé une offre pour le prodige turc Arda Güler. Offre qui s'élèverait à plus de 20 M€ et qui aurait été acceptée par Fenerbahçe. Et pour cause, les Canaris d'Istanbul étaient prêts à laisser filer le prodige pour 17 M€ ! Reste désormais à se mettre d'accord avec le milieu offensif de 18 ans, qui réclame une prime très élevée.

Cette offensive intervient quelques jours après la visite d'une délégation barcelonaise à Istanbul pour justement convaincre le joueur de rejoindre la Catalogne. Les deux monstres ibériques vont donc se livrer bataille pour l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.

Real Madrid have submitted improved bid for Arda Güler tonight. It’s more than release clause, around €20m. 🚨⚪️🇹🇷



Real Madrid sources expect Fenerbahçe to accept.



✅ There’s already green light from player side, as @yeniacikcom and @MarioCortegana reported.



More to follow. pic.twitter.com/G87SYq8lOS