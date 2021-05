Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : nouveau rebondissement dans le dossier Haaland !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

"Si un club comme le Barça ou le Real Madrid se présente, si grand et avec tant d'histoire, ce sera difficile de dire non", avait confié l'agent d'Erling Haaland, Mino Raiola, à propos de l'avenir de l'attaquant du Borussia Dortmund dans une récente interview accordée à AS.

"Haaland jouera pour Dortmund la saison prochaine"

Erling Haaland Credit Photo - Icon Sport

Le responsable des joueurs sous contrat du BVB, Sebastian Kehl, a réagi à ces déclarations, se disant convaincu que le Norvégien allait rester à Dortmund la saison prochaine. "Nous connaissons très bien Mino Raiola. Ces quelques déclarations ne nous surprennent pas. Nous ne sommes pas naïfs et nous savons que nous parlons probablement de l'attaquant le plus convoité au monde en ce moment. La spéculation ne s'arrêtera pas. Moi ce que je comprends, c’est que Haaland jouera pour le Borussia Dortmund la saison prochaine. Erling est totalement d'accord avec ça. Je lui parle tous les jours et je peux affirmer qu'il s'identifie totalement au club", a-t-il déclaré à Sport1.