Real Madrid, FC Barcelone, OM - Mercato : on en sait plus sur l’avenir d'Asensio

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Marco Asensio est annoncé dans le viseur d'une ribambelle de clubs européens dont le FC Barcelone et l'Olympique de Marseille.

Mais alors que l'ailier droit espagnol n'a toujours pas accepté l'offre de prolongation de la Casa Blanca, les dirigeants merengue ne compteraient pas améliorer financièrement leur proposition, d'après les informations du présentateur de l'émission El Chiringuito TV, Josep Pedrerol, qui croit savoir que si Marco Asensio veut vraiment au Real Madrid, il le fera.

🧨"El MADRID NO entrará a MEJORAR las ofertas que tenga ASENSIO"🧨 🗣️Información de @jpedrerol en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/4jIaih8x9k

Du nouveau est tombé sur l'avenir de Marco Asensio, à qui il reste plus que trois mois de contrat avec le Real Madrid et annoncé dans le viseur d'une ribambelle de clubs européens dont le FC Barcelone et l'OM.