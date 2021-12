Real Madrid, FC Barcelone, OM - Mercato : un obstacle de taille pour Alvarez (River Plate)

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Révélée depuis plusieurs semaines, la piste Julian Alvarez à l'OM a chaque jour qui passe un peu plus de plomb dans l'aile. Et ce alors que l'ancien directeur du recrutement du LOSC Luis Campos prêterait main forte à Pablo Longoria sur ce dossier. Le souci pour les Phocéens, c'est que, déjà, du très lourd s'est mis sur les rangs pour l'attaquant de 21 ans, à commencer par le FC Barcelone et le Real Madrid.

Mais il n'y a pas que ça. Diario Olé annonce que River Plate se serait mis en tête de conserver sa pépite. Marcelo Gallardo ayant prolongé pour un an, les Millonarios voudraient garder leur ossature pour partir à l'assaut de la Copa Libertadores 2022. Cela pourrait suffire à convaincre Alvarez de rester mais si ce n'est pas le cas, il y a aussi la perspective du Mondial 2022. D'après ses dirigeants, le buteur aurait plus de chances d'être sélectionné s'il reste en Argentine que s'il va en Europe, où il pourrait passer par la case "banc de touche" le temps de s'acclimater…

La araña que pica: Julián Álvarez fue elegido entre los 100 mejores futbolistas del planeta



La gran figura del fútbol argentino, se quedó con el puesto 91 del ranking elaborado por el prestigioso medio británico, The Guardian. — Gonews (@Gonews_ok) December 22, 2021