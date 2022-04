Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : le clan Haaland règle salement ses comptes

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Erling Haaland va quitter Dortmund à l’issue de la saison. Le buteur norvégien attire la convoitise de nombreux clubs européens qui rêvent de se l’offrir cet été. Cependant, cette opération va être très couteuse pour le club qui aura la chance de se l’offrir. Plusieurs clubs ont déjà jeté l’éponge à cause fonds insuffisants. Récemment, un proche du joueur a allumé un club qui souhaitait le recruter.

Sur Twitter, Jan Aage Fjortoft s’est exprimé sur la sortie médiatique du dirigeant du Bayern Munich Olivier Kahn : « Le patron du Bayern, Olivier Kahn, dit que le Bayern est hors course pour obtenir Erling Haaland à cause du package financier. Eh bien, eh bien... J'attends avec impatience le jour où toute la vérité à ce sujet sera révélée ».

