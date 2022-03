Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : Haaland a fait connaître sa destination privilégiée

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La célèbre émission espagnole El Chiringuito a changé de sujet. Après avoir parlé quotidiennement de Kylian Mbappé pendant des mois, elle s'est orientée vers Erling Haaland maintenant qu'elle sait (ou croit savoir) que l'avenir de l'attaquant du PSG s'écrira au Real Madrid. Où ira le géant norvégien, pisté par le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG ou encore Manchester City et qui ne semble pas vouloir continuer au Borussia Dortmund ?

Florentino Pérez part avec un avantage !

La première chose, c'est qu'il ira dans un club riche car, comme l'a expliqué Josep Pedrerol avant-hier et comme nous l'avons relayé sur notre site, le prix total d'Erling Haaland serait de 200 millions d'euros : 100 M€ de transfert, 50 M€ pour son agent, Mino Raiola, et 50 M€ pour son père, Alf-Inge Haaland. S'ajoute à cela son salaire, qui devrait être de 50 M€ annuel brut. Une somme colossale que le PSG ou le Barça auront bien du mal à payer...

Mais de toute façon, le journaliste d'AS Tomas Roncero est catégorique : l'attaquant de Dortmund ne veut aller qu'au Real Madrid ! Même s'il a semblé laisser la porte ouverte au Barça via un tweet après le carton dans le Clasico (4-0) dimanche, il estimerait que le projet merengue est plus solide et plus à même de lui offrir des victoires en Champions League, son but ultime. Et tant pis s'il devra partager la vedette avec Kylian Mbappé. Florentino Pérez, qui a entamé les négociations avec le BvB, part donc avec un avantage sur la concurrence !

💣"HAALAND SOLO QUIERE ir al REAL MADRID"



👤La información de @As_TomasRoncero en #ChiringuitoHaaland pic.twitter.com/LrH0y4qaqn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 24, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur