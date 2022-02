Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : Haaland écarte une proposition des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L'avenir d'Erling Haaland suscite tellement d'intérêts que tout est scruté, même l'identité de son futur équipementier. Il paraît que Zinédine Zidane aurait déjeuné avec lui lundi dernier pour le convaincre de signer Adidas. Certains y ont vu un atout supplémentaire pour signer au Real Madrid, équipé par la marque aux trois bandes. Sauf que Zidane est aussi annoncé du côté du PSG... Bien malin, donc, celui qui peut annoncer dès à présent où jouera le géant norvégien la saison prochaine.

A priori, ce ne sera pas au Borussia Dortmund. En effet, des médias allemands, anglais et espagnols assurent que s'il y a une certitude concernant l'avenir d'Haaland, c'est qu'il ne jouera plus chez les Schwarzgelb. Il souhaite aller voir ailleurs, monter un échelon en terme de compétitivité. Et mine de rien, c'est une information très importante car le Real Madrid et Florentino Pérez souhaitaient le voir rester encore un an dans la Ruhr afin de le recruter à l'été 2023. Cette volonté d'ailleurs du Norvégien met à bas leur plan, même si les Merengue auraient quand même les moyens de l'attirer à l'intersaison. En Angleterre, on assure que Manchester City est en pole. Mais en Espagne, on pense que le Real et le Barça ont toutes leurs chances alors que le PSG espère toujours en faire le successeur de Kylian Mbappé.

Erling Haaland n'attendra pas 2023 https://t.co/oPBRbdIoaT — Foot Mercato (@footmercato) February 13, 2022