Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : Haaland prêt à de gros efforts pour jouer avec Mbappé ?

Le feuilleton Kylian Mbappé quasiment réglé après la nouvelle sortie de piste du PSG, la presse espagnole peut se jeter à corps perdu sur le dossier Erling Haaland. Et, comme à son habitude, les rumeurs succèdent aux confidences, le tout finissant par embrouiller les choses. Ainsi, après avoir annoncé que Manchester City était en pole position et alors même que Matthias Sammer, conseiller du DG de Dortmund, verrait bien le Norvégien évoluer sous les ordres de Pep Guardiola, les médias ibériques continuent de voir l'attaquant tout proche du Real Madrid.

Il est vrai que Florentino Pérez a fait le voyage en Allemagne pour rencontrer Hans-Joachim Watzke. Et qu'il en est reparti avec une certaine dose d'optimisme. D'ailleurs, Marca annonce que les Merengue ne vont pas s'aligner sur la proposition financière de City (600.000 hebdomadaires, 30 M€ annuels). Le Real va faire un gros effort pour Kylian Mbappé (40 M€ annuels) et ne pourra monter aussi haut pour Haaland. Mais le Norvégien serait prêt à gagner moins si c'est pour rejoindre un projet aussi grandiose que celui que prépare Florentino Pérez, entre un recrutement galactique et un stade incroyable. Un projet appelé à régner sur l'Europe...

El Real Madrid cree que puede llegar a realizar un esfuerzo económico importante... 🤑 Pero no va a hacer una locura 😮https://t.co/rQGdG2Au22 — MARCA (@marca) March 16, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur