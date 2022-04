Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : les Merengue ont dégainé leur offre pour Haaland !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Erling Haaland est l’objet de toutes les convoitises. Le buteur norvégien va quitter son club de Dortmund et de grands clubs européens veulent le recruter dès cet été. Le Real Madrid a finalisé son offre pour tenter de le recruter.

Selon Bernabeudigital.com, le Real Madrid aurait formulé une offre un contrat de six ans avec un salaire évolutif allant jusqu’à 25 millions d’euros net par an, vers la fin du contrat. Le club merengue prévoit aussi de verser 40 millions d’euros à l’agent et au père du joueur.

🚨🚨🌕 Les détails de l'OFFRE du Real Madrid pour Erling Haaland🇳🇴:



• 6 ans de contrat

• Salaire de 20M€/an NET + Bonus

• Salaire ascendant chaque saison (jusqu'à 25M)

• 40M€ de comissions entre Raiola/Alfie Haaland.



🇳🇴✅ @Ramon_AlvarezMM #RealMadrid #Haaland #Transfers pic.twitter.com/5qYYQRs7uZ — Real Madrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) April 7, 2022

Pour résumer Alors qu’Erling Haaland va quitter Dortmund à la fin de la saison, le Real Madrid a sorti son offre pour le convaincre de signer. Le club merengue prévoit un salaire évolutif allant jusqu’à 25 millions d’euros net par an.

Adam Duarte

Rédacteur