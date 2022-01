Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : Pérez a reçu une bonne nouvelle pour Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Profitant de la défaite du Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach (2-1), le Borussia Dortmund, qui est allé s'imposer sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (3-2), est revenu le week-end dernier à 6 points du leader bavarois et garde l'espoir de pouvoir se battre pour le titre de champion d'Allemagne.

Comme l'explique le quotidien espagnol AS, cet espoir fait qu'Erling Haaland, qui fait rêver les plus grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United ou encore Manchester City, ne devrait pas quitter le club de la Ruhr lors du mercato hivernal et devrait rester jusqu'à la fin de la saison. Ce qui est une bonne nouvelle pour la Casa Blanca, qui n'aurait pas pu s'offrir l'attaquant norvégien cet hiver.

