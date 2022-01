Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : un choix fort de Haaland le rapproche des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Dans son édition du jour, AS révèle qu'Erling Haaland fait actuellement l'objet d'une cour assidue. Et pas que par ses futurs employeurs. En effet, l'attaquant du Borussia Dortmund cherche un nouvel équipementier, lui qui porte jusqu'à la fin de la saison des Nike. Et même si le quotidien espagnol assure qu'il n'y aura aucun lien entre celui-ci et sa future destination, on ne peut s'empêcher d'y voir des signes...

Car ce sont Adidas et Puma qui ont pour le moment fait les meilleures offres. Il semblerait que le second, également équipementier du Borussia Dortmund, ait proposé 8 M€ annuels au Norvégien. L'offre de la marque aux trois bandes n'a pas filtré mais elle ne laisserait pas insensible Haaland, qui a été vu avec des vêtements griffés Adidas ces derniers temps. Et on sait que la société fondée par Adi Dassler est fortement liée au Real Madrid... En revanche, pas de nouvelles de Nike, qui le sponsorise jusqu'à présent, ainsi le PSG et le FC Barcelone. Mais la marque à la virgule compte déjà Kylian Mbappé parmi ses stars et on a bien compris que Haaland voulait se démarquer du champion du monde !

