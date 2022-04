Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : un nouveau signe rapproche Haaland des Merengue

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hasard ou coïncidence ? Alors que la rumeur fait état d'une lassitude de Kylian Mbappé par rapport au battage médiatique des Espagnols concernant une future arrivée au Real Madrid, l'émission El Chiringuito n'a quasiment pas parlé du Français hier soir. Elle s'est contentée de relayer l'information de L'Equipe, selon qui le Qatar serait prêt à proposer un montant indécent pour le convaincre de prolonger.

Du coup, les joueurs d'El Chiringuito se sont reportés sur Erling Haaland, autre crack susceptible de débarquer en Liga cet été et qui jouait avec Dortmund à Stuttgart (2-0). S'il a marqué mais a vu son but être refusé pour hors-jeu, le géant norvégien a vu l'un de ses camarades faire passer un message assez sibyllin au coup de sifflet final. Le milieu offensif brésilien Reinier, qui est prêté par le Real Madrid, a publié sur son compte Instagram une photo d'eux deux en train de se congratuler accompagnée d'un "Mon frère", d'un cœur... blanc et d'un clin d’œil. La logique aurait voulu que le cœur soit jaune ou noir, couleurs du BvB. Le blanc, ce n'est pas anodin...

🔥’GUIÑAZO’ DE REINIER A HAALAND🔥



El jugador del Real Madrid, cedido en el Dortmund, publica una foto con el noruego:



“MI HERMANO 🤍😉”



😳 Corazón blanco, un guiño… 😳 pic.twitter.com/0Q0gkMwSTB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2022

Pour résumer Hier soir, le Borussia Dortmund s'est imposé à Stuttgart (2-0) avec Erling Haaland sur le terrain. Les médias espagnols n'ont pas manqué le clin d’œil teinté de Real Madrid du milieu brésilien Reinier à son partenaire norvégien.

