Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : une énorme surprise n'est pas à exclure pour Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Ce mercredi, le journaliste italien Nicolò Schira annonce que Manchester City a formulé une offre de 75 M€ au Borussia Dortmund pour son attaquant Erling Haaland, à qui il est proposé un contrat de cinq ans assorti d'un salaire annuel de 30 M€. De quoi placer les Citizens en pole dans la course au recrutement du géant norvégien. Mais il se pourrait bien que le club de Pep Guardiola ne monte pas plus haut et qu'à l'arrivée, une énorme surprise attende Haaland cet été sous la forme d'un maintien dans la Ruhr.

Selon le média allemand Ruhr24, trois raisons font que les courtisans de l'attaquant s'interrogent à son sujet. La première, c'est que ses blessures à répétition commencent à interroger. Sa croissance fait-elle que son organisme est devenu fragile ? Cette saison, il a manqué beaucoup de matches avec Dortmund (10 sur 29 en Bundesliga) et a dû prendre un analgésique pour jouer à Stuttgart (2-0) vendredi. Son corps ne le laisse pas tranquille et cela sème le doute chez les potentiels acquéreurs. Sans compter que Mino Raiola a des exigences folles comme l'énorme prime à la signature qu'il entend récolter. Or, le sulfureux agent n'est pas apprécié à Manchester City ni au Real Madrid. Actuellement, il souffre d'une pneumonie et ne participe pas aux négociations. Mais il n'empêche qu'il a des volontés qui nuisent aux négociations. Selon Ruhr24, une nouvelle exigence farfelue pourrait faire capoter les discussions avec City...

BVB-Star Haaland: Transfer wankt aus drei Gründen – Raiola verhandelt nicht mehr https://t.co/b7jYV1fbEI — 24hamburg.de (@24hamburg_de) April 13, 2022

Pour résumer Manchester City a certes formulé une offre colossale pour Erling Haaland mais il semblerait que le doute commence à gagner tous les prétendants du géant de Dortmund à cause de ses blessures à répétition et de ses exigences hallucinantes.

Raphaël Nouet

Rédacteur