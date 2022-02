Real Madrid, FC Barcelone, PSG – Mercato : Zidane utilisé pour influencer Haaland dans son choix ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si Erling Haaland (Borussia Dortmund) ne s'est pas encore déterminé sur son avenir et n'a pas prévu de le faire avant le mois de mars, le Norvégien est à la croisée des chemins, courtisé par le FC Barcelone, le Real Madrid et le PSG. Le Cyborg tarde également à renouveler son contrat d'équipementier avec Adidas. Une situation qui commence à inquiéter la marque allemande.

Bild nous apprend notamment que la marque aux trois bandes fait actuellement le forcing pour valider la prolongation d'Haaland et qu'elle a mis les petits plats dans les grands pour la jeune star du BvB avec une réunion lundi à Herzogenaurach, au siège social de la firme. A cette occasion, Adidas avait même convié l'un des historiques de sa marque au déjeuner pour en mettre plein la vue au natif de Leeds : Zinédine Zidane.

