Real Madrid : Florentino Perez déclare officiellement la guerre à la Liga et à Tebas

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Si le départ de Lionel Messi au PSG fait le gros de l'actualité en Catalogne, du côté du Real Madrid on a officiellement déclaré la guerre à la Liga et à son président Javier Tebas. Par le biais d'un communiqué, Florentino Perez a officialisé avoir déposé une plainte pour dénoncer l'accord entre le championnat espagnol et le fonds d'investissement américain CVC.

« Le conseil d'administration du Real Madrid CF, réuni aujourd'hui à 11h00, a décidé à l'unanimité de mener des actions judiciaires tant civiles que pénales contre le président de la Liga, M. Javier Tebas Medrano, contre M. Javier de Jaime Guijarro responsable du Fonds CVC et contre le Fonds CVC Capital Partners SICAV-FIS lui-même. De même, le conseil d'administration a également décidé d'engager des actions en justice de toute nature jugées appropriées pour annuler les éventuels accords adoptés par l'assemblée de LaLiga, qui se tiendra le 12 août 2021, concernant l'accord entre LaLiga et le Fonds CVC », peut-on lire dans le court message des Merengue.

Si le Real Madrid pouvait toucher jusqu'à 261 M€ dès cet été en acceptant la cession de 10% des droits économiques de Liga, Florentino Perez a préféré renoncé à cet argent plutôt que de lier la Liga à un fonds qui l'engageait sur 50 ans. Une décision forcément très politique à l'heure où le projet de Super Ligue pourrait bien ressortir des cartons...