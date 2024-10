Real Madrid : Florentino Pérez va se venger du FC Barcelone au Mercato !

Il n’y a pas photo. Samedi, au Bernabeu, le FC Barcelone a marché sur le Real Madrid (4-0) grâce à une meilleur maîtrise dans la zone de finition. Très déçu par ce qu’il a vu depuis les loges, Florentino Pérez compte bien se relancer en étant actif au prochain mercato. Selon As, le Real Madrid, pourtant pas spécialement fan du marché des transferts hivernal, devrait faire venir un ou deux joueurs en janvier 2025.

Deux positions sont évoquées par le journal madrilène : la défense centrale et le latéral droit, suite à la longue absence à venir de Dani Carvajal. Plusieurs noms sont donévoquésnés. Dans l’axe, Aymeric Laporte (Al-Nassr) et Mario Gila (Lazio), dont le Real Madrid conserve 50% des droits, sont ainsi les principaux candidats pour débarquer dans trois mois.

Pour le côté droit, Trent Alexander-Arnold est le favori, lui dont le contrat expire en juin prochain et que Liverpool pourrait le vendre cet hiver pour récupérer un petit chèque et ne pas le voir filer gratuitement six mois plus tard. Le Paris Saint-Germain serait aussi sur les rangs...