Girondins - Mercato : MU va signer Varane... et vise son successeur désigné au Real Madrid !

Manchester United s’active de plus en plus sur le marché des transferts. Raphaël Varane va bientôt signer au club pour un transfert d’environ 50 millions d’euros. Mais le club anglais ne compte pas s’arrêter là et pour solidifier encore plus leur défense, il voudrait chiper un joueur convoité... par le Real Madrid. Selon le Daily Star, Jules Koundé plaît en effet beaucoup à MU. L’ancien bordelais à une clause libératoire de 80 millions d’euros.