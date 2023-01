Ce lundi, Cristiano Ronaldo a posté sur ses réseaux sociaux une photo où on le voit dans un avion privé. Direction l'Arabie Saoudite, où le Portugais sera présenté demain aux supporters d'Al-Nassr.

CR7 s'est engagé jusqu'en 2025. Mais selon Marca, il pourrait ne pas faire de vieux os en Arabie Saoudite. Le média espagnol croit en effet savoir que le contrat signé par Ronaldo intègre une clause qui pourrait lui permettre de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine avec Newcastle, si les Magpies se qualifient. Al-Nassr et Newcastle sont en effet détenus par le même fonds d'investissement.

Al Nassar announcement of Cristiano Ronaldo got more likes than PSG'S with Lionel Messi. 🔥



Influence. pic.twitter.com/dJyGYk5kFt