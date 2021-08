Real Madrid, Juventus - Mercato : Ancelotti éteint la folle rumeur Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Cristiano Ronaldo ne reviendra pas au Real cet été. Alors qu'Edu Aguirre, journaliste d'El Chriringito révélait hier que Carlo Ancelotti avait entamé des discussions avec son président Florentino Pérez pour faire revenir Cristiano Ronaldo au Real Madrid, l'entraineur merengue a démenti avec un tweet ne manquant pas de faire les éloges de CR7.

« Cristiano Ronaldo est une légende du Real Madrid et je le respecte vraiment. Mais je n'ai jamais demandé ni prévu de signer Cristiano cet été. ». Le message est plus que clair. Edu Aguirre risque de s'attirer les foudres du tacticien italien en revanche...

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021