Real Madrid, Juventus - Mercato : Pérez a pris sa décision concernant Ronaldo

Souvent, des rumeurs contradictoires circulent au sujet du Real Madrid. Cela s'explique par le fait que Florentino Pérez est entouré par de nombreux dirigeants, constituant autant de courants de pensée. Et que pour chaque gros dossier, il écoute les avis de tout le monde avant de trancher. Celui du retour de Cristiano Ronaldo ne fait pas exception. Le Portugais aimerait quitter la Juventus Turin, si possible pour retourner chez les Merengue. Et cela pourrait intéresser ces derniers s'ils ne parviennent pas à finaliser la venue de Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland.

Le Real est tourné vers le futur

Mais après avoir pesé le pour et le contre, Florentino Pérez aurait décidé de ne pas se lancer dans cette opération coûteuse. Comme expliqué au moment où cette rumeur est née, le Real Madrid est tourné vers l'avenir. Son objectif pour cet été est de recruter l'une des deux plus grandes promesses du football mondial (Mbappé, Haaland), pas l'une des deux anciennes.

Cristiano Ronaldo, qui attendait un signe du Real Madrid pour faire savoir son envie de quitter la Juventus, condition sine qua non pour qu'il soit transféré, va donc devoir se tourner vers Manchester United. Ou se résoudre à disputer une quatrième saison dans le Piémont…