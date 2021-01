Real Madrid, Juventus – Mercato : un pont d'or venu d'Angleterre pour Haaland (Dortmund) ?

Si Erling Haaland assure qu'il se sent bien à Dortmund, un an après son arrivée en provenance de Salzbourg, le Norvégien continue d'alimenter les rumeurs Mercato. L'attaquant est dans le viseur du Real Madrid et de la Juventus, notamment. Selon L'Equipe, c'est le Real qui aurait les faveurs du Norvégien.

MU serait prêt à poser 130 M€

Mais CalcioMercato.it révèle un autre intérêt ce lundi, et non des moindres. D'après le média italien, Manchester United aurait fait d'Haaland sa priorité de l'été. Et pour enrôler le joueur, les Red Devils seraient prêts à débourser 130 M€. Un moyen pour eux de devancer la concurrence car la claude de cession d'Haaland passera à 75 M€ à partir de 2022.