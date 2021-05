Real Madrid, Juventus - Mercato : Zidane a annoncé à son vestiaire sa grande décision

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

"Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je suis ici, ça oui. On joue demain , puis il restera un dernier match. Pour le reste, j'ignore ce qu'il va se passer. C'est le Real Madrid. Ma grande force, c'est de me concentrer sur le moment présent. Cela a toujours été comme ça. Je ne regarde pas le passé, ni le futur. Le présent, à fond". Interrogé sur son avenir à la Casa Blanca, Zinedine Zidane s'est montré énigmatique ce samedi.

Pourtant, l'ancien joueur de la Juventus Turin aurait bel et bien déjà pris sa décision et l'aurait même annoncé à son vestiaire. En effet, selon les informations de la Onda Cero et Goal, le technicien tricolore aurait avoué à ses joueurs qu'il allait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Une annonce communiquée il y a déjà une semaine. L'histoire entre la formation madrilène et ZZ semble toucher à sa fin. Une fois de plus.