Real Madrid, Juventus - Mercato : Zidane a fixé la date pour sa grande annonce

"Mon avenir ? Je suis désolé parce que la réponse va être ennuyeuse. Il y’a deux matchs à jouer. C’est la vérité, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver, c'est le Real Madrid. Ma force, c'est le quotidien, je ne me vois pas au-delà du quotidien. Je ne regarde ni le passé ni l'avenir, tout ce qui compte, c'est le présent". Présent en conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane est resté vague sur son avenir.

Quelques minutes après cette annonce, le journaliste Fabrizio Romano a lâché de nouvelles précisions sur le sujet, expliquant que l'entraineur tricolore annoncerait son choix à la fin de la saison. En cas de départ, le Real Madrid aurait coché trois noms pour prendre la relève dont Massimiliano Allegri.

