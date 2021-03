Real Madrid, Juventus - Mercato : Zidane ouvre grand la porte au retour de Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

A 36 ans, Cristiano Ronaldo s'est offert un triplé hier lors de la victoire de la Juventus Turin à Cagliari (3-1). Auteur de 3 buts en 22 minutes en première période, le Portugais permet aux Bianconeri de garder un (très léger) espoir de titre et il reprend le large au classement des buteurs. Avec 23 réalisations, il en compte 4 de plus que Romelu Lukaku (Inter) et a désormais marqué contre tous les clubs (18) de Serie A contre lesquels il a joué.

« Cela pourrait arriver »

Mais c'est surtout l'avenir de CR7 qui fait parler depuis la semaine dernière et l'élimination de la Vieille Dame en Ligue des champions, avec un possible retour au Real Madrid. Selon Marca, le Real ne dirait pas non mais sa priorité de l'été reste d'attirer Kylian Mbappé (PSG) ou Erling Haaland (Dortmund). Quant à Zinédine Zidane, il semblerait voir un retor de CR7 d'un très bon œil, à en croire ses propos sur Sky Italia. « Cela pourrait arriver. Nous le connaissons et j’ai eu la chance de l’entraîner. C’est un attaquant impressionnant. Nous verrons ce qui se passera dans le futur. C’est un joueur de la Juventus en ce moment », a soutenu Zizou au sujet du Portugaios, auteur de 450 buts en 438 matchs avec le Real.