Real Madrid, Juventus - Mercato : Zidane plutôt Ronaldo que Mbappé, ça se précise !

Depuis la perte du titre de champion d'Italie, l'avenir d'Andrea Pirlo à la Juventus Turin était en suspens. Mais après la raclée subie à domicile face à l'AC Milan (0-3) dimanche soir, c'est une certitude : l'ancien maestro du milieu de terrain bianconero ne sera plus sur le banc de la Vieille Dame la saison prochaine. Pas assez expérimenté pour gérer un effectif avec autant d'ego et atteindre des objectifs aussi élevés. Les dirigeants turinois sont en quête active d'un successeur et ils auraient établi une hiérarchie dans la liste des prétendants.

Zidane à la Juve, Allegri pour le remplacer au Real ?

Tout en haut trônerait Zinédine Zidane. Meneur de jeu de la Juventus entre 1996 et 2001, le technicien serait lassé des critiques s'abattant sur lui au Real Madrid. Il aurait demandé à partir et fait savoir récemment qu'il n'était pas contre la fin de son aventure. Florentino Pérez voudrait le retenir, surtout que ce serait un plus pour attirer Kylian Mbappé, mais ses conseillers sont davantage favorables à un changement d'entraîneur. L'arrivée de Zidane aurait le don de plaire à Cristiano Ronaldo, de plus en plus isolé au sein du vestiaire turinois et qui retrouverait l'homme avec qui il a remporté trois C1 entre 2016 et 2018.

Le deuxième nom figurant sur la liste des dirigeants bianconeri est celui de Massimiliano Allegri. Déjà en poste entre 2015 et 2019, le Toscan est un proche du président, Andrea Agnelli. Mais s'il revenait, ça ne sentirait pas bon pour Cristiano Ronaldo, qu'Allegri trouve trop égoïste. L'entraîneur italien aurait une autre piste chaude, conduisant… au Real Madrid !