Real Madrid, Juventus - Mercato : Zidane s'exprime sur son avenir !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Avec ses deux points de retard sur l'Atlético Madrid, le Real n'a pas le droit à l'erreur à San Mames demain. Une défaite couplée à une victoire des Colchoneros à domicile contre l'Osasuna Pampelune et les voisins des Merengue seraient sacrés champions d'Espagne. Les tenants du titre ne traversent pas le meilleur moment de leur saison, pénalisés qu'ils sont par les blessures, le covid, les suspensions, les méformes… et l'avenir incertain de Zinédine Zidane. Un Zidane qui a accepté de commenter la rumeur d'un départ en fin de saison.

"Il y a des moments où il vaut mieux partir"

"Mon futur ? Ma réponse va être très ennuyeuse. La vérité, c'est qu'il nous reste deux matches. Je ne sais pas ce qui va se passer, tout peut arriver. C'est le Real Madrid, je ne peux pas voir plus loin qu'au jour le jour. Ils pensent que je vais quitter le club parce que les choses se compliquent et que je n'en peux plus de cette responsabilité. Ce n'est pas ça. Ce que je fais, je le fais au maximum. Il arrive un moment où il faut changer car c'est mieux pour tout le monde. Il y a des moments où il vaut mieux rester et d'autres où il vaut mieux partir pour le bien de tous."

"Je suis le même que depuis toujours mais je ne sais pas ce qui va se passer dans deux ou trois ans. Je suis quelqu'un de très chanceux."