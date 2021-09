Real Madrid : les premiers mots d'Eduardo Camavinga

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Voici les tous premiers mots d'Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Real Madrid. C'était il y a quelques minutes, seulement, au Bernabeu lors de la présentation officielle.

"Je suis très heureux et fier d'être ici, de défendre cet écusson. Je remercie le président pour sa confiance et toute ma famille. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je serais ici, je ne l'aurais pas cru. Depuis tout petit, je rêvais de porter ce maillot. J'ai été le premier heureux de pouvoir venir ici. On a fêté ça avec les miens comme il se doit. Je suis ici pour continuer à apprendre, travailler dur et essayer d'obtenir du temps de jeu. Le premier facteur pour ma décision n'a pas été l'argent, mais le plaisir. Quand le Real vous contacte, on n'hésite pas longtemps. Il faut que je réussisse à m'adapter, que je m'intègre dans ce milieu de terrain. Et peu importe où ce sera, en 6 ou en 8. Le plus dur sera de s'imposer. Le Real Madrid, ce sont des images, des souvenirs, Zidane, la Ligue des Champions et j'en passe. Ici je vais m'épanouir, apprendre au contact de grands joueurs."

"Cette saison, elle doit me servir à obtenir du temps de jeu. Vraiment. Ce que je ressens aujourd'hui ? Je suis très heureux. Le plus beau jour de ma vie ? Je ne sais pas, il y a eu aussi la sélection en équipe de France. En tous cas, je suis très, très fier. Je ne sais pas combien de temps prendra mon adaptation, mais comme je le dis, je suis ici pour apprendre. On me demande si je vais prendre la place de untel ou untel, mais ce n'est pas le propos. Moi, je dois obtenir du temps de jeu, pas prétendre à quoi que ce soit alors que j'arrive."