Real Madrid, LOSC – Mercato : Eden Hazard pourrait prendre une décision radicale !

Vacciné de ses difficiles saisons chez les Merengue, Eden Hazard envisage de plus en plus sérieusement de prendre sa retraite à seulement 32 ans. C'est en tout cas ce qu'affirme Marca qui assure que l'ancien meneur de jeu de la Belgique est tout proche d'acter sa décision.

Libéré de sa dernière année de contrat au Real Madrid, Hazard était évoqué du côté du Golfe, de la MLS américaine mais également du côté du Brésil où John Textor rêvait de le faire signer au Botafogo.

Il faut croire qu'aucun des projets présentés à l'ancien joueur du LOSC et de Chelsea n'est parvenu à réellement le faire vibrer. Triste fin si ça se confirme...

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Faute d'un projet qui le fait vibrer suite à son départ du Real Madrid, Eden Hazard (32 ans) envisage de plus en plus de prendre sa retraite. Au grand dam de John Textor qui souhaite l'attirer à Botafogo mais également des clubs de MLS et d'Arabie.