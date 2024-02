Real Madrid : Mbappé pose un premier problème de taille dans le vestiaire merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Kylian Mbappé se rapproche du Real Madrid. Ce mardi, Marca affirme que l’attaquant du PSG a déjà signé son contrat, qui porterait sur cinq ans avec un salaire compris entre 15 et 20 millions net par an, sans compter les bonus et la prime à la signature. Au total, le crack du PSG devrait percevoir pas loin de 50 millions d’euros dans la capitale espagnole.

Le 7, le 9 ou le 10 au Real pour Mbappé ?

En attendant d’avoir confirmation de ces données, un dilemme se poserait déjà à Mbappé : quel numéro de maillot au Real Madrid ? D’après As, trois options s’offrent à lui : le 7, le 9 et le 10. A priori, le 9 est déjà réservé à Endrick tandis que le 7 serait destiné à Vinicius Junior. Resterait le 10, que Luka Modric devrait laisser vacant en cas de départ cet été.

