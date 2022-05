Real Madrid - Mercato : un autre géant d'Espagne a refusé Gareth Bale

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Toujours se méfier des rumeurs. Et notamment en période de mercato. Voilà pourquoi on ne sait si les agents de Gareth Bale ont bel et bien proposé leur joueur à l'autre club de Madrid, l'Atlético. C'est en tout cas une information récente de la Cope qui indique par ailleurs que la piste a aussitôt été rejetée par les dirigeants madrilènes.

La solution la plus plausible reste, à cette heure, un retour de Bale en Premier League. Et les clubs intéressés ne devraient pas manquer, surtout que le Gallois est libre de tout contrat.

🚨🚨| Gareth Bale's agents offered him to Atletico Madrid but he's been REJECTED. @partidazocope — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 23, 2022

Pour résumer Selon une rumeur, en Espagne, les agents de l'attaquant gallois du Real Madrid, Gareth Bale, auraient proposé le joueur à l'Atlético Madrid. Une envie qui ne se concrétisera pas, puisque les Colchoneros auraient refusé une telle hypothèse.

Benjamin Danet

Rédacteur