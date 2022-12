Real Madrid - Mercato : deux géants anglais sur Gvardiol, l’un va passer à l’attaque en janvier

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Josko Gvardiol est une des révélations de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ! Véritable patron de la défense croate, le jeune crack de 20 ans s’est fait remarquer, de nombreux cadors européens veulent le signer. Selon The Sun, Chelsea est déterminé à faire venir Josko Gvardiol dès le mercato hivernal, le club anglais serait prêt à mettre 50 millions d’euros. Une somme suffisante pour convaincre le RB Leipzig de lâcher sa pépite croate qui est en contrat jusqu’en juin 2027 ?

Le Real Madrid en embuscade

"c'est le plus grand club du monde."

Les Merengues surveillent de près le défenseur international croate ! Le Real Madrid veut préparer l’avenir et voit le défenseur central comme un énorme potentiel. De plus, Josko Gvardiol apprécie le club espagnol comme le rapporte Sport, « C'est le plus grand club du monde, alors qui sait... peut-être qu'un jour je pourrais y jouer. J'aimerais bien, oui. Luka Modric n'a pas besoin de me parler du Real Madrid, ce n'est pas nécessaire. Je sais déjà tout, je sais que c'est le plus grand club du monde et combien il est important d'être lié à une telle équipe. », avait expliqué le joueur de 20 ans il y a quelques semaines, affaire à suivre…