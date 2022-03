Real Madrid - Mercato : 2 nouvelles révélations sur l'arrivée de Mbappé (PSG)

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Entre Marca qui annonce que Kylian Mbappé sera madrilène dès la semaine prochaine et une autre source qui prétend que le natif de Bondy attendra que le PSG soit officiellement champion de France pour annoncer son départ en Espagne, tous les faisceaux convergent dans la même direction : l'attaquant, en fin de contrat, va bien quitter la capitale française pour celle de l'Espagne.

Surtout que deux nouvelles rumeurs viennent enrichir cette théorie. La première est signée du journaliste de Marca Carlos Carpio, qui annonce que la durée du contrat de Mbappé chez les Merengue sera de six années. La seconde, c'est que la quête d'un logement à Madrid serait entré dans une phase active chez les Mbappé. On sait que, depuis un an, sa mère recherche une maison. Cette fois, il s'agirait de finaliser l'achat ou la location du bien, afin que le champion du monde puisse emménager dès le 1er juin et s'y sentir chez lui avant que la préparation estivale ne commence...

🚨🥇| Kylian Mbappe will sign a 6-years contract with Real Madrid. ✍🇫🇷 @Carpio_Marca pic.twitter.com/XFxw5tiYRf — Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 12, 2022